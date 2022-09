Covid: nel Lazio aumentano casi (+ 24%) e incidenza, RT a 0,99

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Oggi nel Lazio su 4.442 tamponi molecolari e 15.333 tamponi antigenici per un totale di 19.775 tamponi, si registrano 3.161 nuovi casi positivi (-48), sono 1 i decessi (-1), 405 i ricoverati (+30), 24 le terapie intensive (-1) e +2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.464. Nuovo aumento del numero complessivo dei casi su base settimanale +24% e l'incidenza passa a 238 per 100 mila abitanti (era 191 la scorsa settimana). Il valore Rt in aumento a 0.99". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (ANSA).