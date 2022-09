Spedizione punitiva al parco giochi, vittima finisce in coma

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Un raid messo in atto da un padre e tre figli, che hanno fatto irruzione nei pressi di un parco giochi a una festa di bambini, prendendo a sprangate tre adulti.

Per le botte una delle vittime è finita in coma. Sono quattro le persone arrestate dalla polizia a Ladispoli, vicino a Roma, con l'accusa di tentato omicidio.

L'episodio è avvenuto nella serata del 10 settembre, quando tre fratelli di 31, 33 e 28 anni, con l'aiuto del padre 52enne, hanno dato vita ad una vera e propria spedizione punitiva, nei confronti di un 43enne e un 32enne che, nelle vicinanze di un parco giochi, stavano festeggiando il compleanno della figlia di un loro conoscente. I quattro si erano scagliati contro i due uomini, colpendoli alla testa e al volto con dei bastoni di legno, bottiglie di vetro ed un martello. A seguito dell'aggressione, uno dei feriti è stato portato con urgenza al policlinico Gemelli in pericolo di vita, con un grave trauma cranico, a causa è finito in coma per diversi giorni mentre la seconda vittima, con diverse fratture, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Una terza persona di 37 anni è rimasta ferita nel tentativo di dividere i due gruppi.

A seguito delle indagini degli agenti del commissariato di Ladispoli e della polizia scientifica sono poi emerse le identità degli aggressori. Questo ultimi, poco prima, avevano aggredito un ragazzo e una ragazza, 'colpevoli' di averli redarguiti per non essersi fermati facendoli attraversare sulle strisce pedonali. Per questo motivo gli aggressori avevano tentato di investire il ragazzo in retromarcia, colpendoli con calci e pugni. (ANSA).