Sollima dirige Adagio e chiude trilogia su Roma criminale

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Chiude la trilogia cominciata con Romanzo Criminale e poi Suburra il regista Stefano Sollima che sta girando a Roma, tra Stazione Tiburtina, ospedale Forlanini e altre location soprattutto in periferia, il nuovo thriller d'azione 'Adagio'. Le riprese, cominciate il 5 settembre andranno avanti per 9 settimane. Il cast è, come si dice in gergo di A-List, con Pierfrancesco Favino ("Nostalgia"), Toni Servillo ("La grande bellezza"), Valerio Mastandrea ("Perfetti sconosciuti") e Adriano Giannini ("I legami").

Adagio è prodotto da Lorenzo Mieli tramite la sua compagnia The Apartment, gruppo Fremantle, e da Stefano Sollima con la sua AlterEgo, e anche da Vision Distribution, che distribuirà il film anche in Italia e lo venderà all'estero dove Sollima, specie in Usa è molto noto ("Sicario: Day of the Soldado" e "Without Remorse").

"Sono desideroso e pieno di entusiasmo di tornare finalmente a rappresentare la mia città dopo tutti questi anni. Roma è cambiata, e anche io", ha detto Sollima in una dichiarazione per Variety . Trama, co scritta con Stefano Bises (insieme avevano fatto Gomorra e ZeroZeroZero) è top secret. Si sa solo che è una storia oscura di vendetta e redenzione e che "sarà l'ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana". (ANSA).