Roma:2ottobre entrata gratis in musei civici e siti archeologici

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Nella prima domenica gratuita di autunno, il 2 ottobre, residenti e non residenti a Roma potranno visitare gratuitamente i Musei civici, le mostre in corso e alcune aree archeologiche, come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00 ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 - 18.30 ultimo ingresso un'ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 09.30 e fino a un'ora prima della chiusura. www.museiincomuneroma.it e culture.roma.it.

Saranno aperti a tutti i visitatori: Musei Capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell'Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d'Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de' Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio.

L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9.00 - 19.00). (ANSA).