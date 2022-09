Da Buy a Noemi le donne del Premio Afrodite

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Margherita Buy, Eugenia Costantini, Laura Delli Colli, Maria Chiara Giannetta, Matilde Gioli, Aurora Giovinazzo, Ludovica Martino, Gala Martinucci, Noemi, Ilenia Pastorelli, Maria Sole Pollio, Giulia Steigerwalt e Maria Sole Tognazzi sono le vincitrici del premio Afrodite, la cui XIX edizione è in programma dal 30 settembre al 2 ottobre. La premiazione è sabato 1 ottobre alle 19.00 presso il Museo Archeologico Nazionale- Area Archeologica di Sperlonga.

Il comitato e la direzione artistica del premio Afrodite, Cristina Zucchiatti e Paola Poli annunciano la XIX^ edizione del premio delle donne per le donne, che in tanti anni ha dato visibilità al mondo dell'audiovisivo e della cultura femminile.

"Il Premio cambia formula, per un intero weekend un cast di eccellenza che per noi rappresenta al meglio il talento femminile di quest'anno, sarà ospitato nella magnifica cornice del Parco Regionale Riviera di Ulisse". Il Parco, che comprende Fondi, Formia, Gaeta, Minturno e Sperlonga, è uno dei territori più belli d'Italia, scenario di molte e importanti produzioni cinematografiche del passato e del presente. La serata di premiazione sarà condotta da Steve Della Casa e Liliana Fiorelli.

Il Premio giunto alla sua XIX^ edizione, è ideato e assegnato dall'Associazione Donne nell'Audiovisivo-Women in Film Italy, attiva dal 1996, e dedicato interamente all'universo femminile nell'ambito dello spettacolo, e in particolare del cinema, della fiction, della Cultura e della creatività artistica femminile.

L'Associazione "Donne nell'Audiovisivo-Women in Film Italy" rappresenta tutte le professionalità del settore audiovisivo, affiliata alla rete "Women in film and television international" presente in tutto il mondo. (ANSA).