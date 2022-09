Sport: giovedì a Roma riparte 'Un campione per amico'

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Riprende da Roma, dopo la pausa estiva, "Un campione per amico", la più importante e longeva manifestazione a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Martin Castrogiovanni, in collaborazione, per l'11/o anno consecutivo, con Banca Generali.

Giovedì prossimo, 29 settembre, piazza del Popolo, grazie al sostegno delle autorità locali, sarà per una mattina una palestra a cielo aperto, dove i quattro testimonial insegneranno ai bambini delle scuole elementari e medie della capitale non solo i segreti per diventare dei veri campioni ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso il rispetto delle diversità, l'integrazione, la determinazione e la passione nell'inseguire i propri sogni.

Obiettivo del tour è quello di avvicinare i ragazzi, specie dopo due anni di stop per la pandemia, ad un'attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sani. Banca Generali conferma l'attenzione per le nuove generazioni, affiancandosi di nuovo alla manifestazione e rafforzando in questa edizione l'impegno verso l'educazione finanziaria.

"Siamo molto contenti di ripartire con un evento che racchiude valori fondanti di vita e di relazione - afferma il vice direttore generale di Banca Generali, Marco Bernardi -.

Crediamo importante trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi dello sport e avviarli anche ai primi passi nell'educazione finanziaria che è uno dei temi clou nella sfera del risparmio". "Dopo diversi anni siamo molto contenti di tornare a Roma e condividere con i bambini delle scuole capitoline la quarta tappa di 'Un Campione per Amico' - dichiara Panatta -. L'obiettivo è trasmettere ai più giovani per un'intera mattinata, da una delle più belle piazze del mondo, sensazioni uniche, con tanta musica, gadget e soprattutto il gioco". (ANSA).