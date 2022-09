Grace e l'anello, in un docu inediti sulla biga di Monteleone

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Un carro etrusco unico al mondo che 120 anni fa dall'Umbria è finito a New York a far bella mostra di sé al Metropolitan Museum. Un intrigo ordito da generali, conti e cavalieri tra distrazioni, incapacità e connivenze nell'Italia del primo Novecento. Ma anche la testimonianza inedita di una donna con un anello dai magici poteri, che aggiunge mistero a mistero. A Roma il museo di Villa Giulia celebra la festa etrusca e con l'occasione torna alla ribalta la vicenda contrastata della biga di Monteleone di Spoleto, capolavoro etrusco del VI secolo a. C., protagonista di un documentario firmato da Dario Prosperini (proiettato in anteprima questa sera al Museo di Villa Giulia) che per la prima volta ne ricostruisce passo passo le tappe con la voce dei protagonisti di allora e diversi documenti inediti. Mentre apre nuovi interrogativi sulla disattenzione collettiva che ha regnato a lungo nel nostro Paese nei confronti del patrimonio dell'arte. "Quello che è davvero grave-commenta Nizzo- è proprio la dispersione di informazioni, insieme ai tentavi di depistaggio che hanno accompagnato questa scoperta e che rendono frammentaria la nostra conoscenza di uno dei contesti più importanti del VI sec. a C". (ANSA).