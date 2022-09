Ken Loach, 'la sinistra si unisca o domenica sarà fallimento'

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "La vera sinistra si deve unire, è un obbligo politico. E se non ci riuscirà, come non ha fatto per tanti anni, sarà uno storico fallimento politico. E so che affronterete questo problema questa domenica. È la Meloni il grande pericolo, giusto?", così Ken Loach è intervenuto ieri sera in collegamento con il cinema Troisi a Roma che ha festeggiato il primo compleanno. L'incontro, organizzato dai ragazzi del cinema America con Confronti e la complicità dei registi D'Innocenzo', è stato incentrato sulla politica oltre che sul cinema. Dall'America è intervenuto, o meglio sarebbe dovuto intervenire il filosofo Noam Chomsky in dialogo con Loach e il pubblico sold out della sala. Chomsky ha avuto difficoltà tecniche per le quali si è scusato, in compenso Loach non ha deluso le attese parlando con consueta passione dei temi a lui cari- "Penso ci sia bisogno di un programma politico molto semplice: favorire la proprietà collettiva, il controllo democratico, la tutela dell'ambiente, i servizi e gli spazi pubblici" è la ricetta di Loach. (ANSA).