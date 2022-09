Vaticano: su facciata basilica S.Pietro spettacolo luci e suoni

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 20 SET - Il cammino verso il Giubileo del 2025 comincia con una iniziativa che coinvolgerà, a partire dal 2 ottobre e fino al 16, la basilica di San Pietro.

Si terrà tutte le sere, a partire dalle 21, un videomapping sulla vita dell'apostolo.

"Per il Giubileo si prevedono oltre 30 milioni di visitatori", ha detto in una conferenza stampa il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, e si dà già da ora il via alle prime iniziative che porteranno all'appuntamento del 2025.

In pratica con suoni e luci si proietteranno sulla facciata episodi della vita di Pietro. La voce narrante, a parlare è san Pietro in prima persona, è quella dell'attore Flavio Insinna.

"Il videomapping inaugura in chiave artistica - spiega il card.

Gambetti - un percorso pastorale di accompagnamento alla visita della basilica e al pellegrinaggio alla Tomba di Pietro, al quale coopereranno, secondo le specificità proprie, il Capitolo di San Pietro, la Parrocchia di San Pietro, la Fabbrica di San Pietro e la Fondazione Fratelli tutti. Dalla proposta di un calendario di lectiones Petri agli itinerari spirituali nei luoghi petrini della città di Roma, dalla contemplazione di una via Petri ad una preghiera quotidiana sulla Tomba dell'Apostolo, tale percorso proporrà ai visitatori una varietà di occasioni di annuncio e di incontro a tu per tu con la figura petrina".

