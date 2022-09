Dybala resta nel ritiro dell'Argentina e aspetta nuovi test

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Per un Lorenzo Pellegrini che torna a Roma, c'è un Paulo Dybala che, almeno per ora, resta in ritiro a Miami con l'Argentina. Al suo arrivo ha svolto lavoro in palestra e sembra filtrare ottimismo circa il fastidio al flessore che ha accusato durante il riscaldamento della gara con l'Atalanta. Prima dell'amichevole con l'Honduras svolgerà altri test medici con la nazionale e se daranno riscontri positivi resterà con l'albiceleste, in caso contrario farà ritorno nella Capitale. (ANSA).