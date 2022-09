Gualtieri-Zingaretti,100 milioni per rilanciare mare Ostia

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Roma riscopre la sua vocazione di città marittima e sceglie il mare come asse di un nuovo modello di sviluppo, moderno e sostenibile. Con un investimento strategico da 100 milioni di euro di fondi europei 2021-2027 Regione e Roma Capitale, come già fatto da altre grandi Capitali europee come ad esempio Barcellona o Lisbona, investiranno sul litorale romano, Il mare di Ostia diventerà così la risorsa di un modello di sviluppo nuovo basato sulla cultura, sull'inclusione e sulla sostenibilità.

"Ostia e il nostro mare possono cambiare volto. Dalla Regione Lazio 100 milioni di investimenti, insieme a Roma Capitale e al Municipio. Investiamo su lavoro, formazione, scuola, verde, qualita' della vita, vivibilita' del territorio. Risorse che si aggiungono ai 55 milioni per l'ospedale Grassi e ai 5 milioni per la sanita' vicina al territorio. Una svolta per il territorio!", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in merito alla presentazione avvenuta oggi nella sede regionale di un pacchetto di investimenti per rilanciare il mare di Ostia, assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nel dettaglio circa 50 milioni di fondi europei (FESR e FSE+) saranno destinati a progetti di rilancio del lungomare di Ostia; 25 milioni di fondi destinati difesa della costa; 10 milioni fondi PR FESR 2021-2027 alla realizzazione di una pista ciclabile dal Colosseo al mare, e 15 milioni per l'avvio della presenza universitaria a Ostia. "Oggi insieme al presidente Nicola Zingaretti e al presidente del X Municipio Mario Falconi, l'assessore Maurizio Veloccia abbiamo presentato un grande piano per il rilancio e la riqualificazione del mare di Ostia, che è il mare di Roma. Uno degli impegni fondamentali che abbiamo preso con i cittadini fin dall'inizio della nostra azione e che sono felice di poter condividere con la città", ha scritto sui social Gualtieri. "Davvero un grande impegno e una grande collaborazione tra Roma Capitale, Regione Lazio e X Municipio per rilanciare Ostia e il suo mare e per dare valore a questa straordinaria risorsa nella nostra visione del futuro di Roma", ha aggiunto il sindaco. (ANSA).