Covid: nel Lazio 815 nuovi positivi e 1 morto

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Oggi nel lazio su 2.990 tamponi molecolari e 5.689 tamponi antigenici per un totale di 8.679 tamponi, si registrano 815 nuovi casi positivi (-677), un nuovo decesso (ieri stesso dato), 346 i ricoverati (-22), 25 le terapie intensive (come ieri) e 1.274 i guariti in più. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%. I casi a Roma città sono a quota 487. Lo fa sapere l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).