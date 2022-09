Torna a Roma fiera della creatività, cake design tra novità

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Torna a Roma la fiera della creatività: dal 22 al 25 settembre si terrà Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group. Tra le novità previste alla Fiera di Roma la nuova area dedicata alle tante e diverse tecniche del 'cake design'. Abilmente Roma proporrà quattro giorni di corsi, workshop, dimostrazioni gratuite in collaborazione con la scuola di cucina e pasticceria Bake It! e Saracino, che porteranno in fiera 36 maestri pasticceri.

Il Salone, che mette in esposizione i materiali più diversi per il fai-da-te, dai tessuti ai filati, dalla carta al legno, propone anche corsi, workshop, laboratori e dimostrazioni live per diversi settori. Previsti anche laboratori di calligrafia e l'area dedicata ai lavori in filo, che vedrà la presenza di scuole, associazioni, artigiane e ricamatrici.

Dopo l'edizione romana, Abilmente si sposterà a Vicenza, dove la manifestazione è nata nel 2005, dal 13 al 16 ottobre. La settimana successiva, dal 20 al 23 ottobre, la prima edizione di Abilmente Torino, a Lingotto Fiere. Infine, il 2022 di Abilmente si chiuderà con la seconda Abilmente Milano, al Superstudio Maxi, dal 3 al 6 novembre. (ANSA).