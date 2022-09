Roma: Alfonsi, intesa con ordine agronomi e forestali

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Giunta capitolina ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Roma Capitale e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma. Il protocollo si configura quale strumento di reciproco scambio delle capacità ed esperienze dei due Enti nella gestione e manutenzione del patrimonio verde di Roma su strada, nelle aree verdi, nei parchi pubblici e nelle ville storiche, compreso il patrimonio arboreo. L'accordo include, inoltre, gli interventi a tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e la promozione e lo sviluppo del sistema agroalimentare di Roma.

Un ulteriore settore di collaborazione riguarda l'individuazione di progetti innovativi e la finalizzazione di partenariati per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei mirati alla sostenibilità ambientale.

L'accordo ha una durata biennale rinnovabile e prevede anche l'organizzazione di workshop, convegni, incontri divulgativi con la cittadinanza, attività formative e di aggiornamento professionale per i dottori agronomi e forestali.

"Per la prima volta da anni abbiamo voluto supportare e valorizzare le attività di pianificazione ed esecuzione della manutenzione del verde orizzontale e verdicale del Dipartimento Tutela Ambientale attraverso la collaborazione e la consulenza scientifica degli enti di eccellenza quali, oltre all'Ordine, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) e il Servizio Fitosanitario della Regione Lazio - dice Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale - Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde di Roma, la collaborazione con l'Ordine degli Agronomi e Forestali sarà preziosissima per l'implementazione dei grandi progetti di riforestazione urbana compresi quelli presentati per i bandi dei finanziamenti del PNRR, nell'orizzonte degli obiettivi di riduzione dei gas serra fissati dall'Agenda ONU 2030 e di quelli dell'Unione Europea sulla neutralità climatica 2050". (ANSA).