Incendio Roma: Gualtieri, imporrò a autodemolitori bonifica

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Ho firmato l'ordinanza commissariale sugli autodemolitori. Quindi, adesso, imporrò agli autodemolitori di avviare e realizzare la bonifica della loro parte". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il sopralluogo al Parco Centocelle, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica dell'area colpita dall'incendio scoppiato a luglio.

"Con questo altro intervento si realizzerà un altro pezzo del nostro lavoro, non solo per affrontare la situazione drammatica che era sotto gli occhi di tutti con l'incendio, ma anche per proseguire il nostro lavoro di riqualificazione e completamento del parco di Centocelle", ha aggiunto Gualtieri. (ANSA).