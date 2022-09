Tentata rapina ad Ostia, arrestati due cinquantenni

(ANSA) - ROMA, 15 SET - I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, a carico di un 50enne e un 58enne romani, già gravati da precedenti, per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali e ricettazione. I due sono accusati di un tentato colpo avvenuto a luglio ai danni di una donna, proprietaria di uno stabilimento balneare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma i due soggetti, a bordo di uno scooter, avevano atteso la vittima sotto casa, al fine di impossessarsi dell'incasso della giornata. Una rapina non portata a termine per la reazione della signora che, dopo essere stata strattonata, è riuscita a divincolarsi e a scappare. (ANSA).