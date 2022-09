Sanità: Zingaretti, avviate procedure per 8 muovi ospedali

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Stiamo rivedendo i rendering dei nuovi ospedali ed abbastanza impressionante". Con queste parole il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato su Instagram l'avvio di tutte le procedure per la realizzazione di 8 nuovi ospedali che nasceranno sul territorio del Lazio.

"Si tratta di 2516 nuovi posti letto. C'è ancora tanto da fare ma nessuno ci credeva. A tutto questo si aggiunge quello che stiamo realizzando per la sanità domiciliare e digitale.

Dobbiamo continuare così perché la lotta alle disuguaglianze è anche questo: permettere a tutti, non solo ai più ricchi, di accedere ai servizi come quelli della sanità. Sono contento - conclude Zingaretti- andiamo avanti così". (ANSA).