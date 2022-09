Dopo 11 anni riapre la scuola Mazzacurati a Corviale

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Dopo uno stop lungo oltre 11 anni, la Scuola Mazzacurati a Corviale è di nuovo aperta e operativa.

L'inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell'Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, dell'Assessora alla Scuola Claudia Pratelli e del Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi.

Il plesso raggruppa in un unico immobile su due piani a pianta molto articolata, il micronido, la scuola dell'infanzia, l'elementare e la media statale e può ospitare complessivamente fino a 360 alunni. Nel 2008 fu avviato un importante percorso partecipato per rifunzionalizzare gli ambienti connessi allo studio e gli ampi locali che offriva la scuola in coerenza con le esigenze degli abitanti. Infine, con il progressivo finanziamento degli interventi radicali di ristrutturazione interna ed esterna, per un investimento totale di circa 6 milioni di euro, si è arrivati al completo rifacimento dell'intero plesso. "Quello che era diventato un simbolo di degrado e di abbandono oggi viene restituito ai ragazzi e al quartiere come una delle scuole più belle, funzionali, inclusive e sicure di Roma. Un edificio scolastico che diventerà, tra l'altro, una delle prime comunità energetiche della città", ha commentato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"L'inaugurazione di oggi è motivo di grande soddisfazione. È stato un lavoro in certi momenti molto difficile e con l'estate di mezzo le difficoltà sono aumentate, ma sia i nostri uffici sia l'impresa si sono impegnati senza sosta per completare il cantiere in tempo per l'apertura dell'anno scolastico.e", ha dichiarato l'Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. "Oggi abbiamo segnato un altro passo importante per il quartiere e per Roma, un passo che si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi educativi in città e nei quartieri dove più ce n'è bisogno", ha aggiunto l'Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli. (ANSA).