Cotral incontra sindaci per criticità Roma-Viterbo

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Nella giornata di ieri la Presidente di Cotral, Amalia Colaceci ha incontrato una delegazione di sindaci dei Comuni dell'asse flaminio. Nel corso dell'incontro i primi cittadini di Riano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio e Sacrofano hanno rappresentato i disagi vissuti dai cittadini del territorio a causa dei problemi legati al servizio della linea ferroviaria Roma - Viterbo. L'azienda ha comunicato la ripresa delle interlocuzioni con le Organizzazioni sindacali per lavorare al raggiungimento di un'intesa già a partire dalla prossima settimana.

Per contenere i disagi dallo scorso 12 settembre, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, l'azienda ha dislocato 5 autobus pronti ad effettuare il servizio navetta in caso di necessità dalle stazioni di Flaminio, di Catalano e di Viterbo. Su richiesta dei sindaci prossimamente altre vetture sostitutive saranno disponibili anche presso la stazione di Montebello. L'azienda ha richiesto ai sindaci per invitare i propri cittadini a scaricare la nuova App BusCotral per verificare lo stato del servizio ferroviario. (ANSA).