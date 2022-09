A Roma sabato Open day Atac,su bus e metro si viaggia gratis

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Open day sui mezzi pubblici romani sabato 17 settembre: sarà possibile viaggiare sui bus Atac gratis. L'inziiativa arriav subito dopo l'apertura della Settimana europea della Mobilità e su bus, tram e metro della città si potrà salire senza pagare il biglietto. Sarà anche una giornata di comunicazione informativa sul tema trasporto pubblico, con gadget a tema distribuiti da parte del personale di Atac nelle principali stazioni e capolinea.

Quella di sabato 17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi delle metropolitane disattivati ma anche una giornata di comunicazione informativa sul trasporto pubblico. In questa ottica, l'Open Day del trasporto pubblico nasce con l'obiettivo primario di portare chi di solito non usa i mezzi pubblici a bordo di bus, tram e metro. Per il Campidoglio è considerata una tappa rilevante delle molte iniziative per incentivare l'uso del trasporto pubblico locale, nell'ottica di una mobilità sempre più moderna, efficiente, e sostenibile. (ANSA).