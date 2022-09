Roma: Gualtieri, riprende cura verde, c'è molto arretrato

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "È ripartito il diserbo nella Capitale. Abbiamo sbloccato finalmente quella gara del verde orizzontale che ha avuto moltissimi problemi lasciando la città senza manutenzione per moltissimo tempo. Grazie al coordinamento del Tavolo Decoro, tutti i lotti sono operativi in tutti i Municipi e anche sulla viabilità principale". Così in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Grazie all'impegno dell'assessora Sabrina Alfonsi gli interventi tra Campidoglio e Municipi sono coordinati e finalmente si fa un lavoro integrato. C'è molto arretrato da recuperare. Da parte nostra, c'è tutto il massimo impegno per fare presto e bene", conclude. (ANSA).