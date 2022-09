Il 'caso Mortara' per la giornata europea della cultura ebraica

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Il caso Mortara", con la storica Anna Foa, la studiosa discendente Elena Mortara Di Veroli e il regista Marco Bellocchio, che sul doloroso avvenimento sta girando un film. La presentazione del libro dell'autrice israeliana Ayelet Gundar-Goshen, "Dove si nasconde il lupo", Neri Pozza. E il confronto generazionale tra la giovanissima insegnante di ebraico Flaminia Ridolfi e Franca Eckert Coen, vicepresidente di Religions for Peace, già Delegata del Sindaco di Roma alle politiche della multietnicità. Sono questi i temi che la comunità ebraica progressiva Beth Hillel Roma ha scelto per la 23/ma edizione della Giornata europea della cultura ebraica, che quest'anno è sul tema del Rinnovamento. Nel programma "Rinnova i nostri giorni come in passato" Beth Hillel ha coinvolto per la prima volta i suoi giovani, che rappresentano il futuro e lo stesso rinnovamento della comunità.

L'appuntamento è il 18 settembre a Roma, (via Orti di Trastevere 6, presso lo spazio convegni Sala da Feltre).

Battezzato dalla domestica all'insaputa dei genitori, il 23 giugno 1858 il piccolo Edgardo Mortara fu tolto alla sua famiglia ebraica perché le leggi pontificie non permettevano che un bambino cristiano fosse allevato da ebrei. Un caso che interessò la diplomazia internazionale, ma di fronte al quale Papa IX si mostrò inflessibile trattenendo il bambino rapito.

Per la sessione organizzata dai giovani c'è il confronto generazionale tra Flaminia Ridolfi, 18 anni, insegnante di ebraico presso la scuola ebraica "Giorgio Coen" e la presidente onoraria di Beth Hillel, Franca Eckert Coen, che tra le altre cose è vicepresidente di Religion for Peace. Ne emergerà la visione dell'ebraismo riformato di due generazioni distanti, ma in realtà molto vicine.

Conclude l'evento la mostra "Identità culturale e identità storica", esposizione di materiale informativo prodotto dai giovani di Beth Hillel. (ANSA).