Caso Omerovic: al vaglio degli inquirenti 8 posizioni

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Sarebbero al vaglio degli inquirenti 8 posizioni nell'indagine sulla vicenda di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione a Roma nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. Al momento i pm di piazzale Clodio procedono per il reato di tentato omicidio ma non è escluso che nei prossimi giorni possano essere contestate altre fattispecie, tra cui il falso, alla luce dell'analisi della relazione di servizio che è stata acquisita.

In base alle verifiche effettuate nella zona di via Gerolamo Aleandri non ci sarebbero immagini degli impianti di videosorveglianza utili alle indagini.

Intanto oggi i legali della famiglia di Hasib hanno avuto un breve incontro con i titolari dell'indagine. (ANSA).