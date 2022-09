Benigni, Verdone, Chastain, Stallone per Paramount+

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Roberto Benigni, con Francesco Il Cantico, esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all'amore, e momenti della vita di Francesco d'Assisi; Carlo Verdone con la nuova stagione di Vita da Carlo; Jessica Chastain per la miniserie George & Tammy, sul tempestoso matrimonio tra le stelle del country Tammy Wynette e George Jones; Harrison Ford con Helen Mirren in 1923, il più recente capitolo della storia delle origini di Yellowstone; Sylvester Stallone con la serie Tulsa King, dov'è nei panni di un capomafia. Sono fra le star in arrivo sulla piattaforma Paramount+, il servizio di streaming globale di Paramount, disponibile dal 15 settembre, con diverse offerte e abbonamenti, per il pubblico italiano con oltre 8.000 ore di intrattenimento. Decine di titoli, annunciati in una serata evento a Cinecittà, fra contenuti originali esclusivi globali e locali, blockbuster e serie iconiche dai brand e dagli Studios Paramount, tra cui Showtime, Cbs, Comedy Central, Paramount Pictures. Tra le produzioni originali italiane, ci sono titoli come Circeo di Andrea Molaioli con Greta Scarano, che ripercorre le fasi del processo seguito al caso di cronaca del 1975; Miss Fallaci (nel 2023), sulla celebre giornalista; Quattordici Giorni di Ivan Cotroneo (fine settembre), con Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, storia di una coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata. Ma anche Il film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa, con il debutto da attrice di Elodie; serie come Corpo Libero (fine ottobre), teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica; dating show come Ex On The Beach Italia e serie animate, come "Beavis and Butt-Head" e "South Park", con le voci, fra gli altri, di Edoardo Ferrario, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra le serie che saranno disponibili su Paramount+ Italia ci sono anche produzioni come The Offer, con Miles Teller nel ruolo del produttore Albert S. Ruddy, sull'avventurosa de Il padrino; le fantascientifiche L'uomo Che Cadde Sulla Terra con Chiwetel Ejiofor e Halo, o fra le altre, Bosè, miniserie biopic su Miguel Bosè. (ANSA).