Alla 15enne Elisa Sorrentino il premio 'Promuovi la tua musica'

(ANSA) - MILANO, 13 SET - È Elisa Sorrentino, romana di 15 anni, la cantante adolescente che si è aggiudicata il premio "Promuovi la tua musica", riconoscimento assegnato a giovani esordienti. Il premio, che porta il nome del tour contest itinerante per talenti della musica ideato dalla cantautrice milanese Fanya Di Croce, è stato assegnato al Forum Village a Roma.

L'occasione è stata un evento organizzato dall'Accademia spettacolo Italia, in collaborazione con "Promuovi la tua musica" nello studio di registrazione del Forum Village, dove hanno registrato i loro successi molti tra i più noti artisti e dove il maestro Ennio Morricone abitualmente registrava le sue notissime colonne musicali. Si è trattato di una serie di audizioni di talenti che stanno affacciandosi al mondo della musica, per selezionare quelli che accederanno al master dell'Accademia spettacolo Italia. A valutare gli artisti in erba, una giuria presieduta dal produttore Michele Torpedine e composta da Marco Rinalduzzi, Massimo Calabrese e Lorenzo Meinardi.

Il premio "Promuovi la tua musica" permetterà a Elisa Sorrentino di accedere al tour contest omonimo in occasione del suo prossimo appuntamento, che è previsto per il 24 settembre al Teatro stabile di Potenza. (ANSA).