Serie A: Empoli-Roma 1-2

(ANSA) - EMPOLI, 12 SET - La Roma vince 2-1 a Empoli nel posticipo della sesta giornata di serie A. I giallorossi, reduci da due sconfitte, vanno in vantaggio con Dybala al 17', ma prima dell'intervallo sigla l'1-1 Bandinelli. Nella ripresa, ancora Dybala decisivo con un preciso lancio in area per Abraham, che va a segno da due passi. Pellegrini sbaglia invece un rigore del possibile 3-1, ma la Roma pur rischiando non si fa più raggiungere e aggancia l'Udinese a 13 punti, a un passo dalla vetta, mentre l'Empoli resta a quota 4. (ANSA).