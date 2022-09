Violenta rissa vicino Roma, due feriti gravi

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Due feriti gravi trasportati in ospedale. E' il bilancio di una violenta rissa avvenuta ieri sera a Ladispoli, centro del litorale romano. Il fatto è avvenuto intorno alle 20.30 in un parcheggio di un supermercato in via Glasgow. In tre, ancora da identificare, hanno aggredito due persone, entrambi cittadini romeni, ferendoli gravemente.

Uno dei due si trova attualmente ricoverato in coma farmacologico mentre il secondo è stato trasportato al pronto soccorso, sempre in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto avvenuto indaga la polizia. (ANSA).