Gina Lollobrigida in ospedale, femore rotto dopo caduta

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Gina Lollobrigida è ricoverata in un ospedale romano in seguito alla frattura del femore riportata in un incidente domestico avvenuto ieri. Le condizioni dell'attrice, 95 anni, non destano preoccupazioni, ma dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico in programma domani.

Lo riferisce il suo legale, l'avvocato avvocato Antonio Ingroia.

(ANSA).