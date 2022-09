Serata Preljocaj, l'Opera di Roma riparte con la danza

(ANSA) - ROMA, 10 SET - L' Opera di Roma riparte con la danza. Dal 13 al 18 settembre Serata Preljocaj è la celebrazione di uno dei coreografi più innovativi della scena internazionale.

Di Angelin Preljocaj saranno proposti Annonciation e, in prima assoluta, Nuit romaine che avranno per protagonisti Eleonora Abbagnato e l'ospite Friedemann Vogel. Le sei serate uniscono danza e moda, con la nuova straordinaria collaborazione con l'haute couture di Maria Grazia Chiuri per la Maison Dior. La Serata si apre con Annonciation, presentata in prima assoluta all'Opéra de Lausanne nel 1995 e all'Opera di Roma per la prima volta nel 2017, vincitrice del «Bessie Award» 1997. Sulle note di Crystal Music di Stéphane Roy e del Magnificat di Vivaldi, Preljocaj porta in scena un momento chiave della cultura cattolica, l'incontro tra la Vergine Maria e l'Arcangelo Gabriele. La coreografia è ideata per un duo femminile, l'angelo diventa un riflesso della donna e la donna un riflesso dell'angelo, due corpi-specchio. Annalisa Cianci e l'étoile Rebecca Bianchi, nel ruolo dell'Arcangelo e di Maria, si alternano con Federica Maine e Giorgia Calenda. Andato in scena all'Opera di Roma per la prima volta nel 2017, è ripreso anche in questa occasione da Claudia De Smet. La nuova creazione Nuit romaine, pensata da Angelin Preljocaj per la compagnia romana durante la pandemia, ha avuto un primo debutto nell'aprile 2022 con la première del film omonimo, proiettato anche lo scorso agosto per "Cinema Opera" nel piazzale del Teatro. Il 13 settembre al Costanzi si vedrà in prima assoluta il balletto. Protagonisti la guest star Friedemann Vogel ed Eleonora Abbagnato. Sarà lei a guidare lo spettatore attraverso la successione di quadri coreografici molto diversi tra loro. In scena anche le étoiles Alessandra Amato, Rebecca Bianchi, Susanna Salvi e Alessio Rezza, i primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano, i solisti e il Corpo di Ballo del Teatro.

Tutti gli artisti in scena indossano oltre cento costumi firmati da Maria Grazia Chiuri per la Maison Dior. (ANSA).