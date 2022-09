Aggredito con spranghe in strada a Roma, due arrestati

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Lo hanno aggredito, in pieno giorno e mentre era seduto ad un bar, con una spranga di ferro e prendendolo a calci e pugni. E' successo il 7 settembre scorso a Roma, nella zona di Primavalle. Autori del raid due romani di 32 e 33 anni arrestati dalla polizia per tentato omicidio.

La vittima, attualmente ricoverata al San Filippo Neri in prognosi riservata, è stata raggiunta da numeri colpi di spranga. Una azione violenta immortalata anche da un video di una telecamera di sorveglianza grazie al quale le forze dell'ordine, anche con l'aiuto di un testimone, sono riusciti ad individuare gli autori dell'aggressione e ad arrestarli. Al momento sul movente non si esclude alcuna ipotesi anche quella di un regolamento di conti tra bande della zona. (ANSA).