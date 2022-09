Roma: sabato 17/9 open day Tpl, sui mezzi Atac gratis

(ANSA) - ROMA, 08 SET - La Giunta di Roma Capitale ha approvato oggi una delibera che dispone per sabato 17 settembre, subito dopo l'apertura della Settimana Europea della Mobilità, la gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in metropolitana e superficie, in tutta la città. Quella di sabato 17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi delle metropolitane disattivati ma anche una giornata di comunicazione informativa sul trasporto pubblico, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. Il tema annuale della Settimana Europea della Mobilità 2022, la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile, è "Migliori Connessioni", per evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e incentivare il cambiamento dei comportamenti a favore della mobilità attiva. (ANSA).