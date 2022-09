Gualtieri, da ottobre assunzione 310 tecnici per gestione Pnrr

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Con "la più grande stagione di investimenti degli ultimi decenni" in arrivo a Roma dal Pnrr a Expo 2030, passando per il Giubileo, "uno dei grandi temi non è solo avere le risorse, ma anche le competenze necessarie che servono all'interno dell'amministrazione: noi abbiamo fatto un'analisi accurata e abbiamo riscontrato carenze di tipo tecnico e tecnologico professionale a livello soprattutto di capacità di progettazione e controllo. Per questo sono state individuate le competenze per svolgere appieno questo ruolo: parliamo di 230 posizioni tecniche più 80 risorse tecniche finalizzate al monitoraggio e alla rendicontazione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo all'apertura dell'evento 'Roma Innovation Hub', la prima grande convention nazionale delle professioni tecniche in corso da oggi a sabato al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Dopo aver individuato le risorse "abbiamo avviato le procedure di selezione e ora siamo alla fase finale di valutazione per l'immissione in ruolo entro ottobre sicuramente dei primi 230, per un totale finale di 310 nuove figure finalizzate a gestire questa mole di risorse senza precedenti", ha spiegato Gualtieri. (ANSA).