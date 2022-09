Rifiuti: a Fiumicino un servizio segnalazione anti discariche

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Dopo le fototrappole per scovare i trasgressori, l'amministrazione comunale di Fiumicino "recluta" e coinvolge direttamente anche i cittadini per contrastare ed arginare la piaga degli abbandoni indiscriminati e delle discariche abusive sul suo vasto territorio. È attivo infatti il servizio di "segnalazione di rifiuti abbandonati e discariche abusive". I cittadini che dovessero imbattersi in cumuli di immondizia, rifiuti abbandonati o discariche abusive, possono segnalarlo scrivendo una email ad areatutelaambientale@comune.fiumicino.rm.it . Perché la segnalazione venga presa in carico deve essere corredata di foto e dell'indirizzo esatto del luogo in cui si trovano i rifiuti. È possibile segnalare anche telefonando allo 0665210805 Una volta ricevuta la segnalazione l'Ati provvederà al ritiro e alla bonifica prima possibile. (ANSA).