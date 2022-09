Europa League: Roma; Mourinho "non risparmierò i giocatori"

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Non arriviamo qui con l'intenzione di risparmiare giocatori in vista del campionato. Rispettiamo il Ludogorets e vogliamo vincere. Non siamo qui in gita", lo ha detto Josè Mourinho, alla vigilia della sfida con il Ludogorets in conferenza stampa. Poi tornando sulla sconfitta con l'Udinese ha aggiunto: "Quella gara è un'eccezione, non la normalità.

Anche per questo la mia reazione con i ragazzi è stata calma, la prestazione non era tale da giustificare un risultato così netto. Forse domani il Ludogorets vedrà quanto siamo arrabbiati e delusi". Mourinho, poi, non fissa gli obiettivi in Europa League: "Vogliamo andare avanti senza dire di voler arrivare in finale o in semifinale. L'obiettivo che mettiamo davanti intanto è qualificarsi agli ottavi. Prima, però, c'è una partita che si gioca domani". (ANSA).