Fermato tir sul Gra con 611 kg di hashish, due arresti

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Un autoarticolato con targa iberica carico di hashish è stato intercettato sul Gran Raccordo Anulare dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno arrestato due "corrieri". Si tratta di due cittadini spagnoli. A bordo trovati 611 chilogrammi di droga.

Durante la consueta perlustrazione del territorio, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano si sono insospettite per alcune anomale manovre effettuate dall' autista dell' automezzo nei pressi di una uscita del Gra. Quando i militari hanno chiesto dove fosse diretto, l'uomo ha fornito risposte evasive.

L'ispezione della merce trasportata ha permesso di scovare la droga, nascosta in alcuni bancali di talco e caffè. Le due persone a bordo sono state arrestate per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti e sono poste a disposizione della Procura della Repubblica di Roma. che ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale la convalida e l'applicazione agli indagati della misura della custodia cautelare in carcere.

L'hashish sequestrato avrebbe potuto fruttare, una volta "piazzato" sul mercato, circa 2,5 milioni di euro. (ANSA).