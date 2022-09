Trovato cadavere in baracca vicino Roma, indagano i Cc

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in una baracca ad Anzio, centro del litorale romano. Al momento il cadavere non è stato identificato ma i carabinieri all'interno della baracca hanno trovato dei documenti di un cittadino italiano di 69 anni.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Anzio.

