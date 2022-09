Lanciano bottiglie contro bus Atac, distrutti vetri

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Hanno lanciato bottiglie di vetro contro un bus dell'Atac distruggendo i vetri posteriori del mezzo e poi si sono dati alla fuga. E' quanto avvenuto questa notte in via di Tor Cervara, a Roma nella zona di Rebibbia. Ad essere preso di mira un bus della linea 437. Il conducente del mezzo è stato costretto ad interrompere la corsa e a tornare in deposito. Sull'episodio, che non ha causato feriti, indagano i carabinieri che stanno cercando di individuare gli autori.

