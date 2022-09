Serie D: campionato al via ed è subito derby,vince il Trastevere

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Buona la prima in campionato per il Trastevere. Gli amaranto, in casa, battono 3-1 il Roma City al debutto stagionale nel girone F e danno seguito al successo contro il Montespaccato in Coppa Italia della scorsa domenica.

Cioci schiera il 4-2-3-1 con Berardi e Giordani al centro della difesa, Laurenzi e Berardi sulle corsie, a centrocampo Massimo e Sadek, con Alonzi prima punta e il terzetto Tortolano, Crescenzo e Bertoldi ai lati.

Il primo squillo è del Roma City, che al 5' ci prova con De Mutiis senza inquadrare lo specchio. Due minuti dopo è Tortolano, direttamente su punizione dai venticinque metri, a sfiorare il palo. L'occasione migliore per i padroni di casa capita ad Alonzi che, lanciato in profondità, viene chiuso da De Feo con la collaborazione di Rea, sullo sviluppo dell'azione Bertoldi calcia dal limite senza creare problemi a De Feo.

La gara si sblocca al 24': rimpallo sulla trequarti del Roma City che favorisce Bertoldi, l'attaccante sguscia alle spalle di Gagliardini che lo sgambetta appena dentro l'area. Per l'arbitro è rigore e rosso per il difensore, dal dischetto Alonzi incrocia col destro e segna nonostante il tocco di De Feo. Al 40' raddoppio del Trastevere, angolo dalla destra di Bertoldi, De Feo smanaccia alzando un campanile sul quale si avventa Giordani, che di testa segna nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea di un difensore. Prima del duplice fischio arriva il terzo gol, ancora dal dischetto. Stavolta è Laurenzi ad inserirsi sulla sinistra, il neo entrato Zoppi lo mette giù e dagli undici metri Tortolano infila lo stesso angolo di Alonzi.

Nella ripresa succede poco, perché il Trastevere pensa solo a gestire mentre il Roma City prova ad alzare il baricentro rischiando il contropiede. Al 72' Bertoldi sfiora la doppietta di testa direttamente sugli sviluppi di un corner, tre minuti più tardi Ricci accorcia le distanze di testa su angolo.

L'ultimo brivido all'83', con Montesi che, in area, calcia in precario equilibrio col destro e mette a lato. (ANSA).