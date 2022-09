Roma: Mourinho, regalati i primi due gol

(ANSA) - UDINE, 04 SET - "Abbiamo regalato i primi due gol che hanno fatto la storia della partita": lo ha detto Josè Mourinho commentando in conferenza stampa il 4-0 subito a Udine.

"Gli errori sono stati dei singoli, ma divengono anche di squadra, compresi i miei. Ho sbagliato i cambi nell'intervallo? Troppo facile dirlo dopo - ha aggiunto il tecnico - L'Udinese è una squadra davvero esperta e maliziosa per non sfruttare simili vantaggi. Qui sanno fare tutto e sono furbi, sono bravi perfino a istruire i raccattapalle di dieci anni. Cosa che noi a Roma non sappiamo fare", ha proseguito, invelenito. Per poi riprendersi: "Preferisco perdere una partita 4-0 che 4 per 1-0: da domani si prepara la partita di giovedì e si mette alle spalle questa gara. Ma l'avevo detto ieri che era la più difficile per noi da inizio campionato". (ANSA).