Mourinho, arbitro era profilo perfetto per l'Udinese

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "L'Udinese è una squadra di gente molto fisica ed esperta, che sa gestirsi bene. Noi siamo stati efficaci all'inizio, abbiamo avuto subito un'opportunità con Dybala che per me, al di là del risultato, è stato il migliore in campo. Poi però non siamo stati niente, e loro ogni volta che arrivavano in contropiede era un pericolo o un gol. C'era un possibile rigore che l'arbitro non ha dato, ma quando si perde 4-0 non si parla degli arbitri, è una mia legge".

Dai microfoni di Dazn, José Mourinho analizza la disfatta della Roma a Udine. Dopo aver sottolineato che alcuni gol presi sono stati frutto di "grandi errori individuali che poi diventano collettivi", 'Mou' dice che "preferisco perdere una volta 4-0 che quattro partite per 1-0, così sono tre punti e non dodici… Certo, è dura per noi e per i tifosi ma domani c'è allenamento, giovedì un'altra partita e andiamo avanti. Abbiamo 10 punti, siamo òì con tante altre squadre".

Poi torna su Maresca : "quando perdi 4-0 non parli dell'arbitro - dice Mourinho -, però quando abbiamo saputo che c'era lui abbiamo pensato che era il profilo perfetto per l'Udinese che giocava in casa, c'era un feeling. Il primo giallo che ha dato è stato da artista". (ANSA).