Molesta turista minorenne su bus a Roma, arrestato

(ANSA) - ROMA, 03 SET - A bordo di un bus ha molestato una turista inglese di 16 anni che si trovava a Roma con la famiglia in vacanza. Per questo un cittadino somalo di 26 anni è stato arresto dalla polizia per violenza sessuale. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in piazza dei Cinquecento, a poca distanza dalla stazione Termini. La minorenne era a bordo della linea 64 quando è stata avvicinata e molestata dall'uomo.

Una volta scesi dall'autobus la giovane ha riconosciuto l'aggressore e familiari hanno allertato le forze dell'ordine che lo hanno bloccato. (ANSA).