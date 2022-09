Investe pedone e fugge, indagini carabinieri a Santa Marinella

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Auto pirata a Santa Marinella, centro in provincia di Roma. Il 25 agosto scorso un operaio di 51 anni, mentre rientrava a casa a piedi dal lavoro, è stato travolto da una auto, forse una Jeep. Il fatto, su cui indagano i carabinieri, è avvenuto intorno alle 23. L'uomo che era bordo dell'auto si è fermato alcuni metri dopo, stando al racconto della vittima, ed è sceso per controllare la vettura senza prestare soccorso. E' risalito a bordo ed è partito a tutta velocità. L'operaio è stato ricoverato in ospedale a Civitavecchia con quattro vertebre fatturate. E' stato quindi trasferito al nosocomio di Bracciano dove si trova tuttora ricoverato per complicazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato indagini per risalire al responsabile, anche con l'ausilio dei filmati delle telecamere della zona. Il cinquantunenne si è affidato a Studio3A-Valore per intraprendere la via giudiziaria e tentare di individuare l'autore dell'investimento. (ANSA).