Vessa e aggredisce la madre, misura cautelare per 21enne

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Per settimane ha vessato la madre, aggredendola anche fisicamente e minacciandola di morte. Per questo i carabinieri della stazione di Allumiere, centro in provincia di Roma, hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 21enne, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è gravemente indiziato di continue aggressioni verbali, fatte di minacce ed insulti, nei confronti della madre.

Il ventenne ha anche tentato, in più occasioni, di strangolare la madre dopo il diniego a consegnargli denaro. I carabinieri sono intervenuti e hanno poi chiesto ed ottenuto la misura cautelare con l'immediato allontanamento del ragazzo dall'abitazione della donna. (ANSA).