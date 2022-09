Sanità: D'Amato, nel Lazio piano edilizia da oltre 400 mln

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Oltre 400 milioni per 19 interventi di edilizia ospedaliera e acquisto di nuovi macchinari: sono gli investimenti previsti dal nuovo piano della Regione Lazio, che sarà approvato dalla giunta all'inizio della prossima settimana.

"Abbiamo presentato il piano di completamento di edilizia ospedaliera, oltre 400 milioni che si aggiungono a quelli del Pnrr. Lo approveremo nella prossima giunta e tra gli interventi più significativi c'è il completamento del finanziamento del nuovo ospedale di Latina e interventi su Belcolle per con l'acquisto degli arredi. Inoltre 25 milioni su Sora per il potenziamento della struttura", spiega l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che si tratta del "100% del raggiungimento degli obiettivi della quarta fase della edilizia ospedaliera e per noi è sicuramente il raggiungimento di un obiettivo importante".

Oltre agli interventi sulle strutture ci sono ancora alcuni macchinari tecnologici: "acquisteremo un nuovo robot 'Da Vinci' all'Ifo ed il rinnovamento del centro trapianti policlinico Umberto I", aggiunge l'assessore La delibera, per 415 milioni, si aggiunge agli investimenti del Pnrr, per un totale di oltre un miliardo. (ANSA).