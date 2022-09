Illeciti in sversamento rifiuti a Roma, tre denunciati

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Sono tre le persone denunciate dalla Polizia Locale di Roma Capitale in relazione ad una indagine sullo smaltimento di rifiuti speciali che ha interessato diverse zone della Capitale.

Le verifiche hanno preso avvio alcuni mesi fa, nell'ambito dei controlli che il personale del Nucleo Ambiente Decoro sta portando avanti sull'intero territorio capitolino, per contrastare le attività illegali e dal grave impatto ambientale connesse al traffico e allo smaltimento dei rifiuti. Gli operanti hanno potuto constatare la ripetuta condotta illecita, messa in atto in diverse zone: Acilia, Dragona, Tor Vergata e Anagnina. Un uomo di 39 anni era solito recuperare materiale dagli edifici dove erano in corso opere di ristrutturazione, il tutto con la compiacenza delle ditte esecutrici dei lavori che, attraverso questa modalità, potevano abbattere i costi legati al regolare conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi. Il materiale di risulta veniva, quindi, sversato in alcuni terreni.

Per il 39enne e per i titolari delle due ditte del settore edilizio coinvolte nell'azione illegale, è scattata la denuncia.

