Fair-play finanziario: Uefa, multe a Inter, Juve, Roma e Milan

(ANSA) - ROMA, 02 SET - L'Uefa ha sanzionato i club che erano sotto monitoraggio per violazioni al fair-play finanziario. La Prima Camera giudicante, si legge sul comunicato ufficiale, ha concluso accordi transattivi con otto club che hanno concordato un totale di 172 milioni in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate nei prossimi anni. Il Milan dovrà pagare 2 milioni (15 se non rientrerà nei prossimi tre anni), la Juventus 3,5 (23 se non dovesse rientrare nel prossimo triennio), l'Inter 4 (26 se non rientrerà in 4 anni), la Roma 5 (35 in caso di mancato rientro nei prossimi quattro anni). (ANSA).