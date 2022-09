Trastevere, è subito derby ma pensa anche al nuovo stadio

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Dalle nuove maglie agli obiettivi per la prossima stagione, che parte domenica con un derby, contro il neonato Roma City, passando per il tema più importante, lo stadio. Alla presentazione del Trastevere Calcio 2022-2023, a 113 anni dalla fondazione del club, i dirigenti del Rione hanno ribadito un concetto: i Leoni daranno il massimo.

"Abbiamo allargato la capienza dello stadio a quasi mille posti - esordisce il patron Pier Luigi Betturri - E' cosa notevole, in un panorama in cui c'è crisi gravissima di impianti sportivi.

L'obiettivo del Trastevere resta però quello di avere un impianto idoneo alla Serie C, e abbiamo trovato un'area che potrebbe fare al caso nostro". Quindi prende la parola Luigi Tamburrino, ingegnere dedito alla questione stadio: "La carenza principale di Roma sono gli impianti intermedi. Abbiamo individuato un'area a Bravetta, vicino alla metropolitana, dove costruire uno stadio da 1500 posti". Lo storico campo 'Giovanni Bachelet' verrebbe utilizzato ancora per le attività ordinarie, mentre il nuovo "sorgerebbe molto vicino a una piscina comunale e ad alcune scuole", rafforzando il legame tra club e tessuto sociale cittadino. "Stiamo interloquendo con Città Metropolitana - aggiunge -. Trattandosi di area pubblica, l'amministrazione dovrà stabilire se il progetto abbia interesse pubblico, ma siamo fiduciosi". L'assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, ritiene quello dell'impiantistica un grande problema: "Nella Capitale paghiamo la mancanza di tecnici, di strategie e progetti. Ho fatto un giro di telefonate, dal presidente della commissione lavori pubblici fino alla Città Metropolitana, e c'è tutto l'interesse a velocizzare iter". Ma c'è il rischio di una marcia indietro sullo stadio, come avvenne, per il Trastevere, con lo stadio degli Eucalipti e la precedente Amministrazione? "Non è una nostra competenza, ma della Città Metropolitana. Non ravviso criticità, Roma Capitale darà tutto il supporto". Quanto al campionato, sarà subito derby contro il Roma City. La rosa, ricorda il ds Flavio Maria Betturri, "è stata ringiovanita, e il girone è difficile, con Sambenedettese e Fano, ma possiamo tenere testa a chiunque".

