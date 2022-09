Tentano di rubare auto a Roma, arrestata coppia

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Stavano tentando di rubare una auto in via Terme di Caracalla, a Roma, ma sono stati bloccati da una pattuglia della Polizia. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18. I poliziotti hanno notato un uomo, un cittadino argentino di 26 anni, che stava cercando di forzare la porta di una autovettura in sosta. Il giovane si è quindi allontanato ed è salito a bordo di una auto alla cui guida c'era una donna di origini colombiane di 37 anni. I due hanno tentato una fuga ma sono stati arrestati per tentativo di furto aggravato e resistenza. In un marsupio le forze dell'ordine hanno trovato arnesi utili allo scasso. (ANSA).