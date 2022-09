Premio 'Paolo Rossi' a Immobile, sabato la consegna

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Il premio 'Paolo Rossi' è stato assegnato a Ciro Immobile e verrà consegnato sabato prossimo prima della sfida tra Lazio e Napoli dal Presidente AIC Umberto Calcagno e da Matteo Brighi. Il riconoscimento, dedicato dall'Associazione Italiana calciatori al capocannoniere della Serie A, porta ancora una volta in alto il nome di uno dei più grandi attaccanti italiani capace di chiudere la stagione 2021/2022 con 27 reti, per la quarta volta in nove stagioni il migliore della massima categoria. Alla Lazio dalla stagione 2016/2017 ha collezionato 150 reti. (ANSA).