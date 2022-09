Covid: Lazio, in lieve rialzo Rt e incidenza

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Oggi nel Lazio su 3.170 tamponi molecolari e 11.801 tamponi antigenici per un totale di 14.971 tamponi, si registrano 1.698 nuovi casi positivi (+59), sono 7 i decessi (+1), 527 i ricoverati (-11), 41 le terapie intensive (-2) e +6.326 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. i casi a Roma città sono a quota 816.

Lo rende noto l'Assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato il quale evidenzia il fatto che rallenta la discesa del numero dei casi complessivi su base settimanale (+2%); c'è un lieve aumento dell'incidenza a 211 per 100 mila abitanti (era 206 la settimana precedente). In lieve rialzo anche il valore rt che è a 1". (ANSA).